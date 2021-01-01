г. Москва, ул. 2ая Брестская, 39с3 (м.Белорусская кольцевая)
Дни работы:
Приехать и посмотреть и приобрести трансферы можно в дни занятий. Обычно это суббота и воскресенье.
Ближайшие дни:
Внимание!
Мы находимся в отпуске с 12.07 по 28.07
Все заказы оформленные в это время, будут отправлены после 28.07
!Перед приездом-сообщите нам, пожалуйста, о своем желании посетить нас!
+7 (919) 784 50 30 Александра
Если не смогли дозвониться, напишите, пожалуйста, в WhatsApp
Если Вы идёте своим ходом:
Выход из метро - Белорусская кольцевая в сторону Белорусского вокзала.
Идете направо, переходите ул.Грузинский вал и идете по ул. 2ая Брестская по правой стороне.
Сразу после бара "Three tuns pub" надо повернуть направо - идете мимо шлагбаума, заходите в арку, после арки - сразу поворачиваете направо, делаете 5 шагов - справа будет наша металлическая дверь со стеклом. На домофоне набираете 21#751. Вы пришли!
Если потерялись — звоните: +7 (919) 784 50 30!
2. Доставка посылок компанией Сдэк.Доставка осуществляется по тарифам транспортной компании за счет покупателя.
Самый быстрый и зачастую самый бюджетный способ доставки.
Отправки осуществляются по следующим дням:
понедельник, среда, пятница, воскресенье.
3. Доставка посылок Почтой России
Доставка осуществляется по тарифам Почты России за счет покупателя
При оплате заказа банковской картой, обработка платежа (включая ввод номера карты) происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая прошла международную сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают в интернет-магазин, их обработка полностью защищена и никто, в том числе наш интернет-магазин, не может получить персональные и банковские данные клиента.
При работе с карточными данными применяется стандарт защиты информации, разработанный международными платёжными системами Visa и Masterсard-Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), что обеспечивает безопасную обработку реквизитов Банковской карты Держателя. Применяемая технология передачи данных гарантирует безопасность по сделкам с Банковскими картами путем использования протоколов Secure Sockets Layer (SSL), Verifiedby Visa, Secure Code,и закрытых банковских сетей, имеющих высшую степень защиты.
Уважаемые Клиенты, информируем Вас о том, что при запросе возврата денежных средств при отказе от покупки, возврат производится исключительно на ту же банковскую карту, с которой была произведена оплата