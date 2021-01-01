г. Москва, ул. 2ая Брестская, 39с3 (м.Белорусская кольцевая)

Дни работы:

Приехать и посмотреть и приобрести трансферы можно в дни занятий. Обычно это суббота и воскресенье.

Ближайшие дни:

Внимание!

Мы находимся в отпуске с 12.07 по 28.07

Все заказы оформленные в это время, будут отправлены после 28.07

!Перед приездом-сообщите нам, пожалуйста, о своем желании посетить нас!

+7 (919) 784 50 30 Александра

Если не смогли дозвониться, напишите, пожалуйста, в WhatsApp

Если Вы идёте своим ходом:

Выход из метро - Белорусская кольцевая в сторону Белорусского вокзала.

Идете направо, переходите ул.Грузинский вал и идете по ул. 2ая Брестская по правой стороне.

Сразу после бара "Three tuns pub" надо повернуть направо - идете мимо шлагбаума, заходите в арку, после арки - сразу поворачиваете направо, делаете 5 шагов - справа будет наша металлическая дверь со стеклом. На домофоне набираете 21#751. Вы пришли!

Если потерялись — звоните: +7 (919) 784 50 30!